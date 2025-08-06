Памела Андерсон раскрыла, что ей предлагал Сталлоне за интим Памела Андерсон заявила, что Сталлоне предлагал ей Porsche и квартиру за интим

Актер и режиссер Сильвестр Сталлоне предлагал актрисе и модели Памеле Андерсон машину Porshe и квартиру за интимную связь. Знаменитость на шоу Sunday's Watch What Happens Live призналась, что ее коллега хотел, чтобы она стала его «девушкой номер один».

Ну и как я могла бы такое придумать? Я имею в виду, что это было довольно специфично, — поделилась 58-летняя актриса с ведущим и вторым гостем в лице актера Лиама Нисона.

Андерсон посетила студию в рамках продвижения новой части комедии «Голый пистолет» — нового фильма из культовой франшизы. При этом представители 79-летнего Сталлоне, пишет Daily Mail, опровергли слова актрисы. Адвокат звезды заявил, что слова, приписываемые его клиенту, являются ложными и сфабрикованными. Сталлоне, утверждал защитник, никогда не говорил ничего подобного.

Ранее актер получил должность спецпосланника президента США в Голливуде. Помимо Сталлоне, президент США Дональд Трамп назначил его коллег Джона Войта и Мэла Гибсона. Глава Белого дома назвал пристанище американской развлекательной киноиндустрии «великим, но проблемным» местом.