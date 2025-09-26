Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 сентября 2025 в 13:53

«Пусть берет пример!»: Анита Цой выслала секс-бомбе ящик огурцов

Анита Цой заявила, что отправила ящик соленых огурцов Памеле Андерсон

Анита Цой Анита Цой Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская певица Анита Цой заявила, что отправила сыгравшей в фильме «Голый пистолет» 2025 года актрисе Памеле Андерсон ящик соленых огурцов собственного производства. По ее словам, которые приводит MK.RU, в США вряд ли умеют правильно делать соленья.

Я слышала, Памела сейчас тоже наладила производство соленых огурцов, видно, чувствуя, что на них будет ажиотажный спрос. Но разве могут они в Америке правильно посолить или замариновать огурцы? Вот и пусть берет пример!отметила она.

Ранее Цой рассказала, что похудеть ей помогает обилие фруктов и овощей в рационе, а также соблюдение питьевого режима. Сбросить вес, по ее мнению, также позволяют занятия в спортивном зале.

Также стало известно, что актер и режиссер Сильвестр Сталлоне предлагал Андерсон машину Porshe и квартиру за интимную связь. Актриса на шоу призналась, что ее коллега хотел, чтобы она стала его «девушкой номер один». Известно, что Андерсон посетила студию в рамках продвижения новой части комедии «Голый пистолет» — нового фильма из культовой франшизы.

