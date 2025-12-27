Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
27 декабря 2025 в 10:11

В России планируют выйти на новый уровень производства дронов «Баба Яга»

Производство тяжелых дронов нарастят в России в 2026 году

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Россия в 2026 году сможет нарастить производство тяжелых дронов типа «Баба Яга» за счет включения уже существующих производителей в состав более крупных компаний или холдингов, заявил в беседе с РИА Новости ведущий эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов. По его словам, в стране на данный момент есть не менее десятка аппаратов, которые могут быть отнесены к этой категории.

Четкая артикуляция задачи президентом, вероятно, уже в 2026 году повлечет за собой существенное внимание крупных компаний к таким разработчикам с последующим включением в их состав и активным наращиванием производственных возможностей, — подчеркнул специалист.

Ранее сообщалось, что российские добровольцы активно развивают технологии массированных атак с использованием беспилотников. Так, специалисты разведывательно-штурмовой бригады имени Александра Невского добровольческого корпуса ВС РФ занимаются модернизацией поступающей техники для эффективного противодействия ВСУ. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

До этого стало известно, что операторы беспилотников из спецназа «Ахмат» совместно с артиллерией наносят эффективные удары по украинским войскам на Харьковском направлении. Как рассказал командир группы БПЛА с позывным Узбек, их основной целью стали украинские САУ и бронетехника 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ.

беспилотники
Россия
дроны
производство
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Психологи» в ВСУ наказывали мобилизованных изнасилованием палкой
В Якутии достали из реки затонувший автомобиль с телом ребенка
«Снежный апокалипсис» накрыл российский регион
Потомок Чайковского раскрыл, каким новостям из России удивляются в США
В Совфеде раскрыли, какие силы в США противятся диалогу с Россией
Российский дипломат рассказал о военных приготовлениях Латвии
Военэксперт назвал возможные сроки освобождения Гуляйполя
В России планируют выйти на новый уровень производства дронов «Баба Яга»
Сочная индейка в пивном маринаде с медом: простой рецепт
Россиянку задержали за призывы убивать военных и желание ударить по Москве
Стало известно, кто еще присоединится к созвону Трампа и Зеленского
Две враждующие страны подписали соглашение о прекращении огня
Отельный сон дома: что за текстиль используют в премиальных номерах
Польшу и Болгарию уличили в желании «оттяпать» земли Украины
Киев начал погружаться во тьму на фоне взрывов
ВС России разгромили десантников ВСУ при попытке прорыва
На Солнце произошла самая сильная с 8 декабря вспышка
В Госдуме рассказали, кому придется работать все праздники
Главного российского коллаборациониста ликвидировали на фронте
Психолог объяснила, почему опасно резко запрещать детям онлайн-игры
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.