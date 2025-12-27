В России планируют выйти на новый уровень производства дронов «Баба Яга» Производство тяжелых дронов нарастят в России в 2026 году

Россия в 2026 году сможет нарастить производство тяжелых дронов типа «Баба Яга» за счет включения уже существующих производителей в состав более крупных компаний или холдингов, заявил в беседе с РИА Новости ведущий эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов. По его словам, в стране на данный момент есть не менее десятка аппаратов, которые могут быть отнесены к этой категории.

Четкая артикуляция задачи президентом, вероятно, уже в 2026 году повлечет за собой существенное внимание крупных компаний к таким разработчикам с последующим включением в их состав и активным наращиванием производственных возможностей, — подчеркнул специалист.

Ранее сообщалось, что российские добровольцы активно развивают технологии массированных атак с использованием беспилотников. Так, специалисты разведывательно-штурмовой бригады имени Александра Невского добровольческого корпуса ВС РФ занимаются модернизацией поступающей техники для эффективного противодействия ВСУ. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

До этого стало известно, что операторы беспилотников из спецназа «Ахмат» совместно с артиллерией наносят эффективные удары по украинским войскам на Харьковском направлении. Как рассказал командир группы БПЛА с позывным Узбек, их основной целью стали украинские САУ и бронетехника 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ.