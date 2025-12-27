В Совфеде раскрыли, какие силы в США противятся диалогу с Россией Косачев: в США существуют противящиеся диалогу с Россией силы

В США и Европе, включая структуры Белого дома, существует много противников диалога между Москвой и Вашингтоном, однако он критически важен, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в интервью РИА Новости. По его словам, это сопротивление исходит в том числе от «глубинного государства», которое исторически стремилось не к договоренностям с Россией, а к ее устранению как помехи.

Крайне важно выйти на самостоятельный двусторонний диалог между Россией и США, который должен иметь самоценный характер и не зависеть от третьих сторон. Но мы прекрасно понимаем, что в США есть факторы и силы, которые не заинтересованы в таком развитии событий, — говорится в заявлении.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва и Вашингтон уже провели новую встречу по итогам визита спецпредставителя президента России Кирилла Дмитриева в Майами. По его словам, стороны договорились продолжить диалог о путях урегулирования ситуации на Украине.

Кроме того, он сообщил, что переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа при необходимости можно согласовать в оперативном режиме. По его словам, даже западные рождественские праздники не станут препятствием для такого диалога.