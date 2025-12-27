Грузовик насмерть сбил двух пешеходов в российском регионе В Нижегородской области грузовик насмерть сбил двух пешеходов

В Нижегородской области грузовой автомобиль сбил двух пешеходов, оба погибли, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона. Инцидент произошел в деревне Никольское Воротынского района.

По предварительным данным, водитель большегруза совершил наезд на мужчину и женщину в тот момент, когда они переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, которые устанавливают все детали и обстоятельства трагедии.

Ранее три грузовика столкнулись на 235-м километре автодороги М-4 «Дон» в Богородицком районе Тульской области. Один водитель погиб на месте, еще один получил травмы. По словам очевидцев, все три фуры вылетели в кювет, от их кабин ничего не осталось, вся дорога оказалась усыпана обломками.

До этого одна женщина погибла, шесть человек пострадали при столкновении микроавтобуса с легковым автомобилем в Липецкой области. Пятерых раненых госпитализировали, один из них находится в тяжелом состоянии. Водитель легковушки не справился с управлением, выехал на «встречку» и врезался в микроавтобус.