Премия «Марка № 1 в России» объявила лауреатов 2025 года

Национальная премия «Марка № 1 в России» объявила своих лауреатов 2025 года. В рамках нее потребители из разных регионов России выбрали лучшие бренды, товары и услуги, приняв участие в открытом голосовании.

В современном бизнесе побеждают не те, кто громче, а те, кому верят. Именно поэтому «Марка № 1 в России» — это не просто рейтинг, а индикатор настоящего доверия, заслуженного делом, — отметила генеральный директор и продюсер премии Елена Лапик.

В этом году знак качества получили NEWS.ru, «Экспресс-газета», «Русское радио», Rambler, Askona, «Бизнес меню», «Аленка», «Газпром Бонус», «Здравсити», «Горячая штучка». Кроме того, признание россиян заслужили «Русское лото», «Кузя Лакомкин», «Чистая линия» (косметика), «Русские сухарики», Viola и другие.

Всего в список лауреатов вошли 30 компаний. Премия «Марка № 1 в России» проводится на протяжении 27 лет. В этом году торжественная церемония награждения состоится 12 декабря в Государственном Кремлевском дворце.

