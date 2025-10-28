XI Всероссийская премия «За верность науке» объявила своих победителей

Жюри XI Всероссийской премии «За верность науке» определило победителей в 11 номинациях. Торжественная церемония награждения прошла в Театре на Малой Бронной, сообщает Министерство науки и высшего образования.

В номинации «За верность науке», являющейся одной из престижных наград в России, победило шоу «Наука для всех», производством которого занимается компания ООО «495 Медиа». Лучшим научным журналистом года стала Наталья Веденеева. В номинации «Российская наука — миру» первенство досталось акции «Тотальный диктант». В категории «Научная пресс-служба года» лауреатом стала пресс-служба Сеченовского университета. А в номинации «Признание» первое место заняла химик Ирина Белецкая.

Получить награду «За верность науке» — огромная честь и доказательство того, что наука может быть по-настоящему крутой и увлекательной! Огромная благодарность организаторам премии за столь высокую оценку нашего проекта. И мы гордимся тем, что этот разговор услышан, — отметил генеральный продюсер «495 Медиа» Владислав Вульфович.

Победу в категории «Об использовании технологии искусственного интеллекта» присудили экосистеме AI4Science. Спецпроект РАН «Академическая наука в годы Великой Отечественной войны» отличился в номинации «Работа с опытом: вклад ученых в Победу». «Специальным призом к 80-летию атомной промышленности» наградили организаторов летней школы, посвященной Игорю Курчатову на базе арт-кластера «Таврида».

В номинации «Наука — детям» первенство присвоили научно-познавательному центру «Заповедное посольство». «Специальный приз имени Даниила Гранина» получили создатели сериала «Атом», а «Специальный приз имени Христофора Леденцова» вручили компании СИБУР за проект «Дом Полимеров».

Ранее заместитель министра науки и высшего образования РФ Денис Секиринский заявил, что на премию «За верность науке» поступило свыше двух тысяч заявок. Он отметил, что такой интерес демонстрирует высокий уровень популяризации науки в России.