Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
28 октября 2025 в 12:11

XI Всероссийская премия «За верность науке» объявила своих победителей

Фото: Пресс-служба Минобрнауки России

Жюри XI Всероссийской премии «За верность науке» определило победителей в 11 номинациях. Торжественная церемония награждения прошла в Театре на Малой Бронной, сообщает Министерство науки и высшего образования.

В номинации «За верность науке», являющейся одной из престижных наград в России, победило шоу «Наука для всех», производством которого занимается компания ООО «495 Медиа». Лучшим научным журналистом года стала Наталья Веденеева. В номинации «Российская наука — миру» первенство досталось акции «Тотальный диктант». В категории «Научная пресс-служба года» лауреатом стала пресс-служба Сеченовского университета. А в номинации «Признание» первое место заняла химик Ирина Белецкая.

Получить награду «За верность науке» — огромная честь и доказательство того, что наука может быть по-настоящему крутой и увлекательной! Огромная благодарность организаторам премии за столь высокую оценку нашего проекта. И мы гордимся тем, что этот разговор услышан, — отметил генеральный продюсер «495 Медиа» Владислав Вульфович.

Победу в категории «Об использовании технологии искусственного интеллекта» присудили экосистеме AI4Science. Спецпроект РАН «Академическая наука в годы Великой Отечественной войны» отличился в номинации «Работа с опытом: вклад ученых в Победу». «Специальным призом к 80-летию атомной промышленности» наградили организаторов летней школы, посвященной Игорю Курчатову на базе арт-кластера «Таврида».

В номинации «Наука — детям» первенство присвоили научно-познавательному центру «Заповедное посольство». «Специальный приз имени Даниила Гранина» получили создатели сериала «Атом», а «Специальный приз имени Христофора Леденцова» вручили компании СИБУР за проект «Дом Полимеров».

Ранее заместитель министра науки и высшего образования РФ Денис Секиринский заявил, что на премию «За верность науке» поступило свыше двух тысяч заявок. Он отметил, что такой интерес демонстрирует высокий уровень популяризации науки в России.

премии
победители
наука
Москва
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В деле о пропаже пловца Свечникова появился важный свидетель
В Госдуме объяснили массовый отъезд жителей Киева
В СК раскрыли, сколько мирных жителей ДНР и ЛНР пострадали с 2014 года
Карпин включил еще двух игроков в список сборной на товарищеские матчи
Стала известна судьба команды по рукопашному бою, устроившей драку в ХМАО
Мины в телах солдат, удар по дамбе, заградотряды: ВСУ атакуют РФ 28 октября
Песков предупредил ЕС о последствиях милитаристской истерии
Набиуллина высказалась о скидках на маркетплейсах
«У него крыша поехала»: пьяница насмерть сбил двух сестренок в Ревде
В лесу нашли Mercedes торговца шашлыками со следами крови
Британия решила «изменить поле боя» у российской границы в ЕС
Житель Турции раскрыл подробности мощного землетрясения
ВСУ лишились поезда с военной техникой после атаки ВС России
ВС России уничтожили группу ВСУ при попытке переправы через реку Оскол
В Минцифры заявили о продлении допсубсидирования IT-ипотеки
Российская ПВО уничтожила более сотни украинских беспилотников за сутки
Погода в Москве в среду, 29 октября: ждать ли ливней и резкого потепления
Власти сообщили, когда Донбасс будет жить по стандартам всей России
Песков рассказал, почему на некоторые страны ЕС оказывается давление
В Кремле высказались о торговле с Индией и Китаем
Дальше
Самое популярное
Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов
Семья и жизнь

Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Семья и жизнь

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Семья и жизнь

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.