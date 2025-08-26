Более двух тысяч заявок подано на премию «За верность науке»

В Москве поступило свыше двух тысяч заявок на XI Всероссийскую премию «За верность науке», заявил заместитель министра науки и высшего образования РФ Денис Секиринский. Он отметил, что такой интерес демонстрирует высокий уровень популяризации науки в России и возлагает ответственность на экспертное сообщество при оценке работ.

Поступление более двух тысяч заявок демонстрирует значительный интерес к премии и возлагает на экспертное сообщество особую ответственность при оценке работ. Мы отмечаем высокий уровень проектов, их широкую географию и разнообразие форматов. Это наглядно подтверждает, что популяризация науки в России достигла нового качественного уровня и продолжает динамично развиваться, — сказал Секиринский.

Премия пройдет 24 октября 2025 года, победители получат денежные призы или путешествие на атомном ледоколе, а также смогут участвовать в ключевых мероприятиях Десятилетия науки и технологий. Заявки поступали из 81 региона России, лидерами по количеству стали Москва и Московская область — более 500 заявок.

XI Всероссийскую премию «За верность науке» проведут в конце октября в Москве. Участниками могут стать ученые, журналисты, освещающие тему российской науки, популяризаторы науки, а также представители бизнеса, которые поспособствовали популяризации отечественных научных достижений.