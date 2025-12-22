Новый год-2026
22 декабря 2025

Разработчик неработающего Roblox подал заявку в Роспатент

Разработчик Roblox решил зарегистрировать в России товарный знак Robux

Разработчик игровой платформы Roblox подал заявку на регистрацию в Российской Федерации товарного знака Robux, сообщает ТАСС. Речь идет о внутриигровой валюте, которую также называют «Робакс».

Документы на регистрацию поступили 18 декабря 2025 года от американской компании «Роблокс корпорейшн». Согласно данным Роспатента, товарный знак планируется зарегистрировать по четырем классам международной классификации товаров и услуг (МКТУ): № 9, 35, 41 и 42. В эти категории входят компьютерное программное обеспечение, кошельки для цифровой и виртуальной валюты, услуги онлайн-торговли, развлекательные услуги и разработка видеоигр.

В начале декабря текущего года Роскомнадзор ограничил доступ к американскому интернет-сервису Roblox на территории России. Причиной стало распространение материалов, которые содержат пропаганду и оправдание экстремистской и террористической деятельности.

Ранее сообщалось, что компания Roblox готова пойти на временную блокировку всех коммуникационных сервисов внутри игры для пользователей из России. Данный шаг направлен на устранение основных претензий, которые предъявляет Роскомнадзор. На текущий момент представители Roblox поддерживают с российским регулятором постоянный контакт.

