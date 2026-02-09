Зимняя Олимпиада — 2026
09 февраля 2026 в 20:39

Суд зарегистрировал протокол против Roblox

Суд в Москве зарегистрировал протокол в отношении Roblox за пропаганду ЛГБТ

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Таганский суд Москвы зарегистрировал административный протокол в отношении американской компании-разработчика Roblox Corporation из-за пропаганды ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), свидетельствуют данные в картотеке. Нарушение квалифицировано по статье 6.21 КоАП, по ней предусмотрены санкции в виде крупного штрафа или приостановления деятельности организации.

Зарегистрирован протокол в отношении Roblox Corporation по ч. 4 ст. 6.21 КоАП РФ, — указано в карточке дела.

В начале декабря Роскомнадзор ограничил доступ к платформе Roblox на территории России. Основанием стало распространение материалов, содержащих, по мнению ведомства, пропаганду и оправдание экстремистской деятельности. Позже регулятор заявил о готовности к диалогу после того, как компания сообщила о намерении привести свою работу в соответствие с российским законодательством.

Ранее член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров заявил, что в России нужно создать отечественный аналог Roblox. По его мнению, новая игровая платформа должна соответствовать российскому законодательству и нравственным ценностям, а также сочетать игровые и образовательные функции.

