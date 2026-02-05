Зимняя Олимпиада — 2026
05 февраля 2026 в 04:55

Аналог Roblox могут разработать в России

Член ОП Машаров предложил создать отечественный аналог платформы Roblox

В России нужно создать отечественный аналог игровой платформы Roblox, заявил РИА Новости член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров. По его мнению, новая платформа должна соответствовать российскому законодательству и нравственным ценностям, а также сочетать игровые и образовательные функции.

Инициатива была озвучена на фоне блокировки Roblox на территории России. Машаров выразил уверенность, что создание такой платформы могло бы заинтересовать российские компании из-за многомиллионной аудитории и потенциально высокой прибыли.

Требования к содержанию игры должны соответствовать нравственным ценностям российского общества, то на первом этапе можно было бы привлечь в рамках государственно-частного партнерства к созданию такого продукта, — уточнил член ОП.

Он отметил, что игры не должны подменять реальный мир, а должны способствовать формированию критического мышления. По его мнению, в контенте можно сделать акцент на восстановлении исторических событий, изучении природы и освоении космоса.

До этого сообщалось, что Роскомнадзор ограничил доступ к платформе Roblox. Поводом для данного решения послужило размещение на ресурсе контента, связанного с пропагандой экстремизма, терроризма и содержащего призывы к насилию.

Аналог Roblox могут разработать в России
