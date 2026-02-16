Школьницу-поджигательницу уличили в моделировании нападений в Roblox Устроившая в школе поджог ученица из Красноярска моделировала нападения в Roblox

Восьмиклассница, устроившая поджог в школе в Красноярске, моделировала нападения в игре Roblox, сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, 14-летняя Влада во внутриигровой переписке спрашивала, что лучше использовать для более длительного горения. Свои действия она называла «манифестом».

Инцидент произошел в среду, 4 февраля, когда ученица восьмого класса бросила в школьный кабинет горящую тряпку, а затем начала наносить удары молотком по сверстникам. Травмы различной степени тяжести получили пять несовершеннолетних и один педагог. В настоящее время врачи делают все возможное для стабилизации пострадавших и минимизации последствий ожоговых травм.

Также сообщалось, что возможной причиной другого нападения в школе Красноярского края стал буллинг, девочку травили не только одноклассники, но и учителя. Знакомые 14-летней ученицы рассказали, что она взяла нож у мамы и решила отомстить педагогу по химии и биологии, но ее остановила одноклассница. Школьнице порезали руку, учительница не пострадала.