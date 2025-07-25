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25 июля 2025 в 16:34

Прием заявок на премию «За верность науке» завершится в конце июля

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Прием заявок на XI Всероссийскую премию «За верность науке» завершится 31 июля. Торжественную церемонию награждения проведут в конце октября в Москве. Организатором премии выступает Минобрнауки России.

В этом году она включает в себя 11 номинаций. Участниками могут стать ученые, журналисты, освещающие тему российской науки, популяризаторы науки, а также представители бизнеса, которые поспособствовали популяризации отечественных научных достижений.

Заявки на премию отберет экспертный совет. В его состав входят журналисты, ученые, а также представители государственных органов власти, частных фондов, компаний, НКО, пресс-служб вузов и научно-исследовательских институтов.

В Центре событий РБК в Москве 18 июля обсудили главные вопросы технологического развития России в рамках форума InfoSpace. Ежегодное мероприятие посвятили информационным технологиям.

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