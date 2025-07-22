Технологическое развитие России обсудили на форуме InfoSpace

В Центре событий РБК в Москве 18 июля обсудили главные вопросы технологического развития России в рамках форума InfoSpace. Ежегодное мероприятие посвятили информационным технологиям.

Форум объединил представителей власти, руководителей государственных и частных компаний, а также ведущих специалистов IT-отрасли. В рамках деловой программы участники поговорили о кибербезопасности и AI-решениях в финансовом секторе.

Кроме того, собравшиеся затронули темы цифровых инструментов в промышленности, а также развития технологий в сферах ретейла и маркетинга в эпоху нейросетей. Ключевым событием форума стало пленарное заседание на тему «Цифровая триада: государство, бизнес и наука — код будущего».

На форуме InfoSpace 18 июля рассказали о сферах, спрос на которые увеличивается из-за внедрения нейросетей. Среди них программирование виртуальных ИИ-ассистентов.