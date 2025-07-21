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21 июля 2025 в 14:06

На форуме InfoSpace рассказали о самых востребованных сферах из-за ИИ

Фото: Shutterstock/FOTODOM

На форуме информационных технологий InfoSpace рассказали о сферах, спрос на которые увеличивается из-за внедрения нейросетей. Среди них программирование виртуальных ИИ-ассистентов.

Если у человека много вариантов выбора, стандартные нейросети плохо справляются с предложением релевантной информации. Одна из сфер, в которой можно столкнуться с такой ситуацией, — хобби, и специалисты, которые могут предложить персональные решения для нашей отрасли, высоко ценятся на рынке, — отметила директор по маркетингу сети «Леонардо» Надежда Романова.

Директор по digital-маркетингу МТС Олег Рогожин в свою очередь отметил, что особую актуальность приобрела оптимизация контента под алгоритмы нейросетевого поиска. При этом рынок испытывает острый дефицит квалифицированных специалистов в этой области.

Участница форума БИОПРОМ-2025, сотрудник ГНЦ ИБХ РАН и одна из создателей лекарства Ирина Алексеенко ранее заявила, что отечественный препарат «АнтионкоРАН-М» против тяжелых форм онкозаболеваний проходит клинические испытания. Она отметила, что это первый в России невирусный генотерапевтический противоопухолевый препарат.

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