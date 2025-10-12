Нобелевский комитет раскрыл причину утечки данных о лауреатах

Норвежский Нобелевский комитет считает, что возможная утечка информации о лауреате премии мира до официального объявления может быть связана со шпионажем, заявил VG секретарь комитета Кристиан Берг Харпвикен. Он уточнил, что организация «постоянно сталкивается» с подобным и серьезно относится к своей информационной безопасности.

Мы пока точно не установили, что именно произошло, но наиболее вероятно, что мы были подвергнуты шпионажу, — сказал Харпвикен.

Заявление прозвучало на фоне ажиотажа на американской онлайн-платформе прогнозов Polymarket. СМИ отметили, что за несколько часов до объявления результатов ставки на лидера венесуэльской оппозиции Марии Корины Мачадо резко выросли. Трое пользователей платформы сделали крупные ставки на общую сумму свыше $181 тыс. и смогли получить прибыль в $90 тыс. Двое из них поставили на проигрыш ее соперников.

Ранее информированный источник сообщил, что президент США Дональд Трамп не рассчитывал на получение Нобелевской премии мира в этом году. Ближайшее окружение политика полагает, что вручение награды в следующем году представляется более вероятным событием.