Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
12 октября 2025 в 12:00

Нобелевский комитет раскрыл причину утечки данных о лауреатах

Нобелевский комитет связал утечку данных о лауреатах со шпионажем

Фото: Steffen Trumpf/dpa/Global look press

Норвежский Нобелевский комитет считает, что возможная утечка информации о лауреате премии мира до официального объявления может быть связана со шпионажем, заявил VG секретарь комитета Кристиан Берг Харпвикен. Он уточнил, что организация «постоянно сталкивается» с подобным и серьезно относится к своей информационной безопасности.

Мы пока точно не установили, что именно произошло, но наиболее вероятно, что мы были подвергнуты шпионажу, — сказал Харпвикен.

Заявление прозвучало на фоне ажиотажа на американской онлайн-платформе прогнозов Polymarket. СМИ отметили, что за несколько часов до объявления результатов ставки на лидера венесуэльской оппозиции Марии Корины Мачадо резко выросли. Трое пользователей платформы сделали крупные ставки на общую сумму свыше $181 тыс. и смогли получить прибыль в $90 тыс. Двое из них поставили на проигрыш ее соперников.

Ранее информированный источник сообщил, что президент США Дональд Трамп не рассчитывал на получение Нобелевской премии мира в этом году. Ближайшее окружение политика полагает, что вручение награды в следующем году представляется более вероятным событием.

Нобелевская премия
лауреаты
Норвегия
утечки данных
шпионаж
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Как выбрать перфоратор для дома: на что смотреть кроме мощности
Запад призвали признать поражение Украины после беседы Трампа и Зеленского
Песков напомнил о возможном создании «грязной бомбы» на Украине
Месси помог «Интер Майами» разгромить «Атланту»
Как очистить микроволновку от жира: эффективные способы
Силы ПВО за сутки уничтожили более 70 БПЛА и одну ракету
На Украине начали отбирать Leopard и Bradley у ВСУ
В Минобороны России раскрыли подробности ударов по военным целям на Украине
«Когда гробы поедут»: депутат об участии США в ударах по России
В России доработают проект о примирении супругов при разводе
В Минобороны раскрыли суточные потери ВСУ на фронте
В европейской стране столкнулись с острой нехваткой мест в тюрьмах
Королевская семья Британии: новости, как Карл III использует принца Эндрю
Раскрыто, как США будут бороться с Китаем в сфере редкоземельных металлов
Песков сообщил о готовности РФ к мирному урегулированию ситуации на Украине
Нобелевский комитет раскрыл причину утечки данных о лауреатах
В МВД предупредили о новом шпионском приложении ClayRat
Доллар ждет крах? Курсы валют сегодня, 12 октября, что с евро и юанем
Важнейший узел газодобычи спалили у Диканьки: удары по Украине 12 октября
В Кремле заявили о драматичном моменте в урегулировании на Украине
Дальше
Самое популярное
Белорусская смаженка с картошкой и сыром. Вкусно на ужин и перекус — макаем в сметану и сохраняем рецепт
Общество

Белорусская смаженка с картошкой и сыром. Вкусно на ужин и перекус — макаем в сметану и сохраняем рецепт

Готовим самую вкусную картошку! Рецепт по-деревенски в духовке
Семья и жизнь

Готовим самую вкусную картошку! Рецепт по-деревенски в духовке

Прорыв ВС РФ и Украина на грани коллапса: новости СВО к вечеру 10 октября
Россия

Прорыв ВС РФ и Украина на грани коллапса: новости СВО к вечеру 10 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.