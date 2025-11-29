Суд запретил продавать открытки с Гитлером В Москве суд запретил проводить аукционы по продаже марок и открыток с Гитлером

Московский суд принял решение о запрете аукционов, на которых выставляются марки и открытки с изображением Адольфа Гитлера, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». В октябре и ноябре Перовская прокуратура собрала ряд коллекционных лотов, посвященных истории нацизма и фашизма.

Среди лотов оказались марки служебной почты Третьего рейха, альбомы открыток с фото Гитлера и книги о фюрере и лидере Национальной фашистской партии Италии Бенито Муссолини. Прокуратура посчитала, что на них присутствуют «изображения нацистской атрибутики», доступные для просмотра без регистрации. Ведомство обратилось в суд с просьбой запретить ссылки на эти лоты. Суд удовлетворил требование, постановив внести их в реестр Роскомнадзора, хотя аналогичные товары на площадке до сих пор можно найти.

Ранее районный суд Белгорода оштрафовал местную жительницу на 2000 рублей за демонстрацию нацистской символики, поскольку участковый заметил у нее татуировку, опознанную как «Зиг-руна» войск СС. Женщина в суде вину не признала, заявив, что руна, набитая ею в 2017 году, означает солнечную энергию и здоровье, а она, будучи «гражданкой Советского Союза», вправе распоряжаться своим телом.