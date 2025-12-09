ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
09 декабря 2025 в 12:54

Новая почтовая марка увековечила память генерала Кириллова

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
В России выпущена почтовая марка в память о погибшем в результате теракта генерал-лейтенанте ВС РФ Игоре Кириллове, сообщает сайт партии «Единая Россия». Данная серия включает 10 почтовых миниатюр, каждая из которых посвящена какому-либо Герою Российской Федерации.

Судьба каждого, кто изображен на сегодняшних марках, — это истории мужества, чести, самопожертвования. Очень важно, чтобы память об этих людях продолжала жить и для нас, и для будущих поколений, — говорится в сообщении.

Церемония гашения состоялась в День Героев Отечества одновременно в Музее Победы в Москве и Доме Советов в Курске, говорится в сообщении. Мероприятие было проведено в рамках партийного проекта «Историческая память».

Ранее президент России Владимир Путин в ходе церемонии вручения международной премии «Мы вместе» заявил, что участники специальной военной операции представляют собой настоящих, а не вымышленных героев нашего времени. По его словам, их существование и поступки являются значимым образцом, в первую очередь для молодежи, которая видит в них защитников Отечества.

