Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
03 декабря 2025 в 15:26

«Не сказочные»: Путин раскрыл, кого считает Героями сегодняшнего дня

Путин назвал участников СВО настоящими Героями современности

Владимир Путин на церемонии награждения победителей в номинации «Волонтёр года — 2025» в рамках международной премии ‭«МыВместе» Владимир Путин на церемонии награждения победителей в номинации «Волонтёр года — 2025» в рамках международной премии ‭«МыВместе» Фото: kremlin.ru/Александр Щербак, ТАСС
Участники специальной военной операции являются настоящими, а не сказочными Героями современности, заявил президент России Владимир Путин в ходе торжественной церемонии вручения международной премии «Мы вместе». По его словам, их жизнь служит важным примером, особенно для молодого поколения, которое видит в них защитников Родины.

Их (бойцов СВО. — NEWS.ru) жизнь — это замечательный пример для всей страны. Особенно для молодых людей, которые видят перед собой реальных, настоящих, не сказочных Героев сегодняшнего дня, которые знают, что такое Родина и знают, как ее защищать, — сказал глава государства.

Ранее президент заявил, что Москва действует в отношении Украины с высокой точностью, применяя хирургический подход. Он подчеркнул, что в случае, если Европа примет решение о развязывании войны с РФ, развитие ситуации будет кардинально иным.

Кроме того, Путин отметил, что полная инициатива на всем фронте в зоне специальной военной операции принадлежит российским вооруженным силам. По его словам, передаваемым пресс-службой Кремля, это в полной мере относится и к действиям группировок «Центр» и «Восток».

