Инициатива полностью находится в руках ВС РФ на всей линии боевого соприкосновения в зоне СВО, заявил президент России Владимир Путин. По его словам, в частности, это касается группировок «Центр» и «Восток», передает пресс-служба Кремля.

Что касается группировок «Центр», «Восток», то здесь, собственно, так же, как и на всей линии боевого соприкосновения, инициатива полностью находится в руках наших вооруженных сил, — подчеркнул президент.

Ранее Путин выразил мнение, что политическое руководство Украины с начала весны 2024 года — это преступная группировка. По его мнению, она узурпировала власть с целью обогащения.

До этого президент России отметил: российские вооруженные силы ведут бои в городской черте Константиновки в Донецкой Народной Республике. Кроме того, он также потребовал доклада о ситуации на Краматорско-Дружковском направлении.

Также Владимир Путин присвоил 255-му мотострелковому полку почетное наименование «гвардейский». Российский лидер отметил массовый героизм и стойкость личного состава при выполнении задач по защите Родины. Соответствующий указ вступает в силу с 20 ноября.