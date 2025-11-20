Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 ноября 2025 в 21:44

«Преступная группировка»: Путин высказался о руководстве Украины

Путин: руководство Украины с марта 2024 года стало преступной группировкой

Владимир Путин Владимир Путин Фото: МО РФ
Политическое руководство Украины с начала весны 2024 года — это преступная группировка, заявил президент России Владимир Путин в ходе посещения одного из командных пунктов группировки «Запад». По его словам, она узурпировала власть с целью обогащения, передает «Россия 24».

С марта прошлого года эта группа лиц — это преступная группировка, организованное преступное сообщество, которое с марта прошлого года узурпировала власть и под предлогом необходимости продолжения войны с Россией удерживает эту власть на Украине с целью личного обогащения, — заявил российский лидер.

Ранее председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук отмечал, что проведение выборов на Украине сегодня ничего не изменит. По его мнению, чтобы повлиять на ситуацию в стране, которая является «полигоном», а ее народ — «жертвами концлагеря», нужна полная капитуляция нынешнего правительства.

Он предположил, что президента Украины Владимира Зеленского может сменить посол в Великобритании Валерий Залужный или глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов. Однако в любом случае конфликт продолжится, уверен Медведчук.

Владимир Путин
Украина
власти
Россия
