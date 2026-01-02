Новый год — 2026
02 января 2026 в 10:09

Специалистов центрального аппарата СК России направили в Хорлы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Криминалисты и эксперты из центрального аппарата Следственного комитета России направлены в село Хорлы Херсонской области для расследования теракта, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. Она уточнила, что в ходе осмотра места происшествия были обнаружены и изъяты фрагменты нескольких беспилотных летательных аппаратов.

По поручению председателя СК России на место террористического акта в Херсонской области направлены криминалисты и эксперты центрального аппарата ведомства, — сказала Петренко.

По словам представителя СК, следователи назначили более 26 различных экспертиз, включая медицинские, генетические, взрывотехнические и пожаротехнические.

Ранее в МИД России заявили, что украинские власти показали «человеконенавистническую неонацистскую сущность». В министерстве подчеркнули, что налет дронов на мирных жителей в кафе произошел вскоре после «лицемерного» новогоднего обращения президента Украины Владимира Зеленского о стремлении Киева к миру.

До этого зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев подчеркнул, что возмездие за атаку на херсонские Хорлы должно затронуть ее исполнителей и их командиров. Он потребовал больше не церемониться с Киевом. Медведев также отметил, что обычными словами невозможно описать поступки «этих бандеровских подонков».

Херсонская область
ВСУ
следователи
БПЛА
