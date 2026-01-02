Названы возможные исполнители теракта в Хорлах Сальдо заявил, что теракт в Хорлах мог совершить отряд ВСУ «Птицы Мадьяра»

Подразделение ВСУ «Птицы Мадьяра» могло стать непосредственным исполнителем теракта в селе Хорлы, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в беседе с РИА Новости. По его словам, военнослужащие этого отряда были переброшены командованием с других направлений.

По оперативным данным разведки, на правый берег Херсонской области с других направлений киевским режимом были переброшены боевики «Птах Мадьяра». <...> именно подразделение Мадьяра может быть непосредственным исполнителем этих преступлений, — сказал Сальдо.

Ранее представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщила, что в результате теракта, совершенного ВСУ в селе Хорлы Херсонской области, погибли 27 человек, в том числе двое детей. По данным СК, в больницы доставлен 31 пострадавший. Следователи и криминалисты уже изъяли фрагменты нескольких беспилотников и назначили свыше 26 судебных экспертиз.

До этого пресс-служба посольства России в Гааге заявила, что президент Украины Владимир Зеленский использовал военную помощь Нидерландов для атаки на мирных жителей в Хорлах. Там подчеркнули, что убийство было заранее спланировано, так как беспилотники ВСУ были направлены точно на место, где люди отмечали Новый год.