Стало известно о новой попытке атаки Москвы беспилотниками Собянин: силы ПВО Минобороны отразили еще один летевший в сторону Москвы БПЛА

Силы ПВО Минобороны России отразили атаку беспилотника летевшего на Москву, заявил столичный градоначальник Сергей Собянин в своем Telegram-канале. По его словам, на месте падения обломков идет работа.

Силами ПВО Минобороны отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал он.

Собянин уже сообщал о том, что сегодня, 2 января, силы противовоздушной обороны сбили четыре БПЛА ВСУ. Позже Вооруженные силы Украины запустили в сторону Москвы еще один беспилотный летательный аппарат.

Ранее в Минобороны России сообщали, что силы ПВО сбили 23 украинских беспилотника в небе над Новгородской областью. Дроны были уничтожены в период с 07:00 до 09:00 по московскому времени в понедельник, 29 декабря.