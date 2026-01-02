Украину ожидает суровое возмездие за нападение на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области, заявил в эфире YouTube-канала Daniel Davis экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. По его мнению, Киев предпринял отчаянный шаг, чтобы отвлечь внимание от катастрофических неудач на линии фронта, что создает лишь дополнительные угрозы для украинского руководства.

Теперь они (ВС РФ. — NEWS.ru) могут уничтожить каждый военный объект [ВСУ], ведь раньше они только выводили их из строя, — сказал эксперт.

Ранее бывший британский дипломат Аластер Крук заявил, что украинский глава Владимир Зеленский наносит удары дронами по территории России с целью сорвать мирный план президента США Дональда Трампа. По его словам, властям в Киеве необходимо было тщательнее оценить возможные результаты перед организацией налета на резиденцию Путина.

Кроме того, французские журналисты заявили, что попытка атаковать резиденцию российского президента подвергла риску будущее западного мира. По оценке авторов материала, теперь европейские государства могут утратить возможность для разрешения кризиса.