02 января 2026 в 11:45

Этого от супа никто не ожидал: как рассольник помогает восстановиться

Планируете веселый вечер с друзьями в честь Нового года? Позаботьтесь о следующем утре заранее. Опытные люди знают: лучшее средство от похмелья — это правильно приготовленный рассольник.

Антипохмельные супы действуют комплексно: восстанавливают водно-солевой баланс, насыщают организм витаминами и помогают печени справиться с нагрузкой. Рассольник идеально подходит для этой задачи благодаря соленым огурцам, наваристому бульону и овощам.

Приготовьте суп накануне праздника. Возьмите 500 граммов говядины или курицы, сварите крепкий бульон. Добавьте нарезанный картофель, морковь и лук. Главный ингредиент — соленые огурцы и рассол, они восполняют потерю электролитов. За 10 минут до готовности положите перловку и зелень.

Среди всех антипохмельных супов рассольник лидирует по эффективности. Готовый суп храните в холодильнике — утром просто разогрейте порцию. Теплый наваристый бульон быстро ставит на ноги, а огуречный рассол нормализует самочувствие за полчаса.

Ранее мы делились народными средства от похмелья: выбирайте доступное.

