Избавляемся от похмелья: советы и рецепты для быстрого восстановления

Похмелье, как нежданный гость, который пришел наутро после веселой вечеринки и решил остаться подольше, забрав с собой все ваши силы: тело напоминает, что не стоило усердствовать с весельем, а настроение на нуле. Что делать, чтобы вернуть себя в надлежащий вид и избавиться от головной боли, тошноты и слабости? Несколько советов, как победить похмелье:

Завтрак чемпионов. Яйца, тосты, авокадо или даже чашка овсянки — все это поможет вернуться к жизни. Лекарства от головной боли. Если ваша голова стучит как барабан, запаситесь анальгетиками. Но учтите: не повторяйте ошибок прошлого и не запивайте их алкоголем! Сон — лучший друг. Поспите как можно дольше. Установка рекордов по «долгому сну» поможет вашему организму восстановиться и забыть о веселой ночи. Говорите «нет» свету. Если глаза болят от яркого света, сделайте себе уютный уголок в темноте. Улыбайтесь. Хорошая порция смеха — лучшее лекарство от любого недомогания. Вспомните смешные моменты вечеринки — это поможет вам взглянуть на мир оптимистичнее.

5 рецептов лучших антипохмельных средств

Помните, что лучший способ избежать похмелья — умеренность на вечеринках. Если все же меру соблюсти не удалось и утром все плохо, возьмите на заметку топ-5 лучших антипохмельных напитков, которые можно приготовить самим.

Рассол «Спасатель»

Ингредиенты:

огуречный или капустный рассол — 1 стакан (не маринад!);

мед — 1 ч. л.;

лимонный сок — 1 ст. л..

Приготовление: смешайте рассол с медом и лимонным соком. Пейте мелкими глотками.

Почему работает: восполняет соли, глюкозу и витамин С, ускоряя вывод токсинов.

Имбирный детокс-напиток

Ингредиенты:

свежий имбирь — 3 см (натереть);

мята — 5 листьев;

зеленый чай — 1 стакан (остывший);

мед — по вкусу.

Приготовление

Залейте имбирь и мяту чаем, дайте настояться 10 минут. Добавьте мед. Пейте теплым.

Эффект: имбирь снимает тошноту, чай и мята тонизируют.

«Штурм» витаминный

Ингредиенты:

томатный сок — 200 мл.;

лимон — ½ шт. (сок);

соль — щепотка;

соус Табаско — 2–3 капли.

Приготовление

Смешайте все в блендере, добавьте кубики льда. Пейте через трубочку.

Фишка: капсаицин из соуса ускоряет метаболизм, лимон — источник витамина С.

Бананово-молочный коктейль

Ингредиенты:

банан — 1 шт.;

молоко — 150 мл;

мед — 1 ст. л.;

корица — щепотка.

Приготовление

Взбейте в блендере. Пейте медленно.

Польза: калий из банана восстанавливает электролиты, молоко нейтрализует кислотность.

Суп «Антипохмелин»

Ингредиенты:

куриный бульон — 300 мл;

имбирь — 1 см (нарезать);

чеснок — 1 зубчик;

яйцо — 1 шт. (взболтать).

Приготовление

Доведите бульон до кипения, добавьте имбирь и чеснок. Через 3 минуты влейте яйцо, помешивая. Подавайте с зеленью.

Лайфхак: бульон восполняет жидкость, яйцо — источник цистеина (расщепляет ацетальдегид).

Важно! Избегайте кофе и алкоголя — они усиливают обезвоживание.