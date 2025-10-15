Проведение выборов на Украине сегодня ничего не изменит, предположил председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в своей авторской статье. По его словам, чтобы повлиять на ситуацию в стране, нужна полная капитуляция нынешнего правительства.
Украина как была полигоном, так и останется, а простой народ будет жить в концлагере. Никаких изменений выборы на Украине не дадут, — убежден Медведчук.
Он предположил, что президента Украины Владимира Зеленского может сменить посол в Великобритании Валерий Залужный или глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов. Однако в любом случае конфликт продолжится, уверен Медведчук.
Ранее Медведчук высказал мнение, что Европа повторяет украинский сценарий и семимильными шагами движется к войне. Политик провел параллели между процессами в Евросоюзе и событиями в республике. По словам Медведчука, на Украине партия мира была уничтожена вместе с оппозиционными средствами массовой информации.