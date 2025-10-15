Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 октября 2025 в 10:14

Медведчук объяснил, почему выборы на Украине ничего не изменят

Медведчук заявил, что без полной капитуляции выборы на Украине ничего не изменят

Виктор Медведчук Виктор Медведчук Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости

Проведение выборов на Украине сегодня ничего не изменит, предположил председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в своей авторской статье. По его словам, чтобы повлиять на ситуацию в стране, нужна полная капитуляция нынешнего правительства.

Украина как была полигоном, так и останется, а простой народ будет жить в концлагере. Никаких изменений выборы на Украине не дадут, — убежден Медведчук.

Он предположил, что президента Украины Владимира Зеленского может сменить посол в Великобритании Валерий Залужный или глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов. Однако в любом случае конфликт продолжится, уверен Медведчук.

Ранее Медведчук высказал мнение, что Европа повторяет украинский сценарий и семимильными шагами движется к войне. Политик провел параллели между процессами в Евросоюзе и событиями в республике. По словам Медведчука, на Украине партия мира была уничтожена вместе с оппозиционными средствами массовой информации.

Украина
Киев
Владимир Зеленский
Виктор Медведчук
выборы
