Медведчук объяснил, почему выборы на Украине ничего не изменят

Медведчук объяснил, почему выборы на Украине ничего не изменят Медведчук заявил, что без полной капитуляции выборы на Украине ничего не изменят

Проведение выборов на Украине сегодня ничего не изменит, предположил председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в своей авторской статье. По его словам, чтобы повлиять на ситуацию в стране, нужна полная капитуляция нынешнего правительства.

Украина как была полигоном, так и останется, а простой народ будет жить в концлагере. Никаких изменений выборы на Украине не дадут, — убежден Медведчук.

Он предположил, что президента Украины Владимира Зеленского может сменить посол в Великобритании Валерий Залужный или глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов. Однако в любом случае конфликт продолжится, уверен Медведчук.

Ранее Медведчук высказал мнение, что Европа повторяет украинский сценарий и семимильными шагами движется к войне. Политик провел параллели между процессами в Евросоюзе и событиями в республике. По словам Медведчука, на Украине партия мира была уничтожена вместе с оппозиционными средствами массовой информации.