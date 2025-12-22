В Госдуме хотят обязать устанавливать родительский контроль на смартфоны В ГД выступили за обязательную предустановку родительского контроля на смартфоны

Председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский выступил за обязательную предустановку сервисов родительского контроля на смартфоны и планшеты, передает ТАСС. Он поддержал инициативу, ранее озвученную депутатами Законодательного собрания Санкт-Петербурга.

У нас депутат в Петербурге предложил обязательную предустановку [сервисов родительского контроля] наряду с тем отечественным программным обеспечением, которое сейчас на сложное устройство обязано быть предустановлено. Эта идея в проработке, я ее транслировал в министерство, — сообщил Боярский.

По мнению депутата, популяризация и массовое внедрение таких сервисов повысят безопасность детей в цифровой среде. Это позволит эффективно фильтровать вредоносную информацию на всех устройствах, попадающих к несовершеннолетним пользователям, заключил он.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов заявил, что в 2026 году в России необходимо ввести возрастные ограничения на социальные сети для безопасности детей. По его мнению, этот шаг будет способствовать поддержанию психического благополучия молодежи.