В Госдуме ответили, когда в России могут ограничить соцсети для детей Депутат Свинцов призвал ограничить соцсети для детей ради их безопасности

В 2026 году в России необходимо ввести возрастные ограничения на социальные сети для безопасности детей, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов. По его мнению, этот шаг будет способствовать поддержанию психического благополучия молодежи.

Почти во всех странах уже провели серьезные научные исследования о влиянии соцсетей на детей. Доказано, что погружение школьников в интернет ежедневно составляет от 6 до 12 часов. Это деструктивно влияет на неокрепшую психику, поэтому я надеюсь, что в следующем году и в России будет принят законопроект, аналогичный австралийскому. Я считаю, что Австралия абсолютно молодец, делает правильно. Она сохраняет свое молодое поколение от деструктивного влияния социальных сетей, — высказался Свинцов.

Он подчеркнул, что в России также необходимо двигаться в этом направлении и как можно скорее принять подобные законодательные меры. По мнению Свинцова, следует также запретить регистрацию в социальных сетях до достижения 14 лет. Депутат добавил, что с 14 до 18 лет регистрация может быть разрешена, однако платформы и все социальные сети должны ограничивать время использования.

В РФ должны сделать сим-карты, доступные подросткам с 14 лет. Оператор, понимая, что это сим-карта подростка, ограничивает доступ к любым платформам: например, один час утром до школы с 7:00 до 8:00 и час вечером, чтобы подросток мог что-то посмотреть, с кем-то пообщаться. Это обычная, нормальная практика. Китай пошел по такому принципу, он ограничил время пребывания детей в компьютерных играх. И многие ведущие страны также подхватили этот тренд, — резюмировал Свинцов.

Ранее сообщалось, что Австралия стала первой страной в мире, введя обязательное возрастное ограничение в 16 лет для регистрации в социальных сетях. Новый закон, который вступит в силу с 10 декабря 2025 года, призван защитить психическое здоровье детей.