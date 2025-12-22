Зеленский заявил, что Украина испытывает нехватку дронов-перехватчиков

Украине не хватает дронов-перехватчиков, заявил украинский президент Владимир Зеленский. По его словам, производители не могут покрыть потребности страны.

Их недостаточно, и вопрос уже не в деньгах. Есть производственные вопросы — производители не успевают делать столько, сколько нам сейчас нужно, — сказал он.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков сообщил, что Россия не поддерживает идею временного прекращения огня. По его словам, Москва стремится к прочному миру, основанному на договоренностях, которые устранят коренные причины кризиса и обеспечат гарантии конституционного устройства страны.

Кроме того, в Службе внешней разведки России заявили, что на данный момент не существует ни одного варианта урегулирования кризиса на Украине на условиях, которые озвучил Зеленский. Там также отметили, что зарубежные украинские дипломаты знают об этой позиции.

До этого президент США Дональд Трамп указал, что ждет встречи со своими российским и украинским коллегами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Республиканец также выразил надежду, что она состоится уже в скором времени.