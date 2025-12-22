«Это не та схема»: Рябков объяснил, каким Россия видит мир на Украине

«Это не та схема»: Рябков объяснил, каким Россия видит мир на Украине Рябков заявил, что Россия не хочет временного прекращения огня на Украине

Российская сторона не поддерживает идею временного прекращения огня на Украине, заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков. По его словам, Москва хочет добиться устойчивого мира. Дипломат подчеркнул, что в его основу должны лечь договоренности, которые устранят первопричины конфликта и станут гарантией конституционного устройства России, передает ТАСС.

Временное прекращение огня — это не та схема, которая может позволить продвинуться вперед. Мы не за временное прекращение огня, — сказал Рябков.

Он также призвал США активнее противодействовать попыткам сорвать диалог. По словам Рябкова, процесс в переговорах сопровождается попытками «торпедировать эти усилия».

При этом воспрепятствовать диалогу России и США пытается именно Украина, продолжил Рябков. Он отметил, что это происходит каждый раз, когда в переговорах намечается положительная динамика.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что переговоры между Россией и Украиной находятся на завершающей и наиболее сложной стадии. По его словам, стороны близки к мирному соглашению.