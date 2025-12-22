Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 декабря 2025 в 17:26

«Это не та схема»: Рябков объяснил, каким Россия видит мир на Украине

Рябков заявил, что Россия не хочет временного прекращения огня на Украине

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Российская сторона не поддерживает идею временного прекращения огня на Украине, заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков. По его словам, Москва хочет добиться устойчивого мира. Дипломат подчеркнул, что в его основу должны лечь договоренности, которые устранят первопричины конфликта и станут гарантией конституционного устройства России, передает ТАСС.

Временное прекращение огня — это не та схема, которая может позволить продвинуться вперед. Мы не за временное прекращение огня, — сказал Рябков.

Он также призвал США активнее противодействовать попыткам сорвать диалог. По словам Рябкова, процесс в переговорах сопровождается попытками «торпедировать эти усилия».

При этом воспрепятствовать диалогу России и США пытается именно Украина, продолжил Рябков. Он отметил, что это происходит каждый раз, когда в переговорах намечается положительная динамика.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что переговоры между Россией и Украиной находятся на завершающей и наиболее сложной стадии. По его словам, стороны близки к мирному соглашению.

МИД РФ
Россия
Сергей Рябков
Украина
переговоры
СВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Кремле сделали заявление после убийства генерала Сарварова
«Она полыхнет»: в СФ резко отреагировали на вариант США контроля над ЗАЭС
Идеальная тишина: как выбрать окна для молодой семьи
Рак легких, «Тайны следствия», просьба Жигунова: как живет Дмитрий Поднозов
Следствие просит суд арестовать известного иноагента
«Почему они до сих пор живы?»: Миронов призвал ответить на теракты Киева
Мягкая дисциплина: как одежда формирует привычки и рабочий настрой
«Могилу копать будешь своему другу»: электрик застрелил девять человек
«Эти деньги заработала на своем горбу»: продюсер о сочувствии к Долиной
Условка за нападение с топором: суд оставил Михаила Хубутия на свободе
«Мы не хотим ничего запрещать»: Буцкая о блокировке Roblox в России
Экс-министру торговли Подмосковья вынесли приговор за нападение с топором
В Госдуме раскрыли, ждать ли возвращения пива на стадионы к Новому году
«Разные ситуации»: в Госдуме оценили налог на бездетность
У звезды сериалов «Тайны следствия» обнаружили рак с метастазами в мозг
ВСУ атаковали город-спутник Запорожской АЭС Энергодар
«Яндекс» ведет переговоры о продаже крупнейшего автомобильного портала
Сладков ответил на главный вопрос о мобилизации в 2026 году в рамках СВО
Работодатели пожаловались на массовую некомпетентность соискателей
Психиатр предупредил об опасности недобросовестных психологов
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких
Семья и жизнь

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.