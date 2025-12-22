Рябков призвал США защитить диалог по Украине

Россия призывает США активнее противодействовать попыткам сорвать диалог, заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков. По его словам, процесс в переговорах сопровождается попытками «торпедировать эти усилия», сообщает ТАСС.

Он (прогресс в переговорах. — NEWS.ru) сопровождается, я еще раз хочу сказать, крайне вредоносными, злонамеренными попытками влиятельной группы государств торпедировать эти усилия, пустить под откос соответствующий дипломатический процесс. Мы призываем активнее противостоять этому американскую администрацию, — сказал дипломат.

Ранее Рябков заявил, что Киев и его сторонники прилагают усилия, чтобы воспрепятствовать диалогу России и США. В ходе дискуссии на площадке «Валдай» заместитель министра иностранных дел РФ отметил, что это происходит каждый раз, когда в переговорах наметилась положительная динамика.

До этого замглавы МИД РФ говорил, что администрация американского президента Дональда Трампа проявляет трезвый подход в отношениях с Москвой. Он отметил, что стороны научились слышать друг друга и совместно искать варианты для позитивного развития.