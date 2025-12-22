«Мы не проигрываем»: Аврора Киба о суде с Боней Аврора Киба заявила, что не боится проиграть Боне в суде

Невеста певца Григория Лепса Аврора Киба рассказала на презентации нового сезона «Шортс шоу», что не боится проиграть в суде телеведущей Виктории Боне, которую она обвинила в занятиях проституцией. Киба заявила, что ее адвокаты «перебьют всех», передает корреспондент NEWS.ru.

Давайте мы доживем до заседания. Мы не проигрываем, там юристы не очень хорошие, насколько я знаю. Поверьте, наши адвокаты перебьют всех, — сказала Киба.

Ранее Киба объявила, что свадьбы в этом году не будет. По словам невесты Лепса, они пока не определились с датой торжества. Однако сам певец говорил, что свадьба пройдет летом 2025 года.

До этого стало известно, что Киба планирует стать матерью в 2026-м. В соцсетях она опубликовала пост с соответствующим признанием, когда пропустила празднование Хеллоуина. У подписчиков это вызвало активный интерес.

Между тем сам певец на церемонии вручения наград «Золотой граммофон» рассказал, что пока не знает, когда женится на своей возлюбленной. На вопрос о возможной свадьбе Лепс ответил, что ждет свадьбы сам, и призвал подождать. При этом артист уточнил, что не задумывался о сроках бракосочетания.