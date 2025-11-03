Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 ноября 2025 в 16:59

«Буду пугать животом»: молодая невеста Лепса сделала признание

Аврора Киба рассказала о планах стать матерью в следующем году

Григорий Лепс и Аврора Киба Григорий Лепс и Аврора Киба Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

19-летняя блогерша и невеста певца Григория Лепса Аврора Киба рассказала в своем Instagram-аккаунте (деятельность в РФ запрещена), что планирует стать матерью в следующем году. Пост появился после того, как она пропустила празднование Хеллоуина, что вызвало интерес у подписчиков.

Этот Хеллоуин я провела дома, болея… Взяла небольшой detox от соцсетей… Надеюсь, скоро вернусь к вам. Но попугать вас напоследок все-таки решила. А то в следующем году, может, такой возможности уже не будет… Ну… Буду пугать животом, — написала Киба.

Публикация была дополнена видео, созданным с помощью нейросети. На кадрах Аврора шагает по пляжу в алом платье, которое затем становится белым. Фанаты восприняли это как намек на скорое возможное пополнение в семье Лепса.

Ранее певец на церемонии вручения наград «Золотой граммофон» заявил, что пока не знает, когда женится на своей возлюбленной. На вопрос о возможной свадьбе Лепс ответил, что ждет свадьбы сам, и призвал подождать. При этом артист уточнил, что не задумывался о сроках бракосочетания.

Григорий Лепс
Аврора Киба
беременность
Хэллоуин
