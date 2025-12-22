Новый год-2026
22 декабря 2025 в 20:03

Три жителя Белгородской области пострадали от налета дронов ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Три жителя Белгородской области пострадали в результате атаки ВСУ, написал в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Речь идет о женщине и двух мужчинах.

В Шебекинском округе на участке автодороги Шебекино — Зиборовка беспилотник атаковал легковой автомобиль. Ранен водитель, — написал Гладков.

В Волоконовском округе в районе поселка Красный Пахарь от осколков дрона ВСУ пострадала супружеская пара. Мужчину и женщину увезли в больницу, их автомобиль получил повреждения.

Ранее оперштаб Белгородской области сообщил, что Вооруженные силы Украины ударили беспилотными летательными аппаратами по региону. За последние сутки противник задействовал 34 БПЛА. Кроме того, украинские войска запустили по Белгородчине 10 боеприпасов. В преддверии новогодних праздников Гладков напомнил жителям региона о необходимости соблюдать меры безопасности.

До этого стало известно, что с вечера 21 декабря по утро 22 декабря дежурными средствами ПВО был перехвачен и уничтожен 41 беспилотник. С 23:30 до 07:00 мск три БПЛА сбили над территорией Краснодарского края и один — над Брянской областью. Еще два дрона уничтожили над акваторией Черного моря.

