Путин рассказал о боях в ДНР Путин: ВС России ведут бои уже внутри Константиновки в ДНР

Вооруженные силы РФ ведут бои уже в городской черте Константиновки в ДНР, заявил президент России Владимир Путин, посещая один из командных пунктов группировки «Запад». Кроме того, Путин потребовал доложить о ситуации на Краматорско-Дружковском направлении, передает ТАСС.

Насколько мне известно, бои идут уже внутри этого населенного пункта (Константиновка. — NEWS.ru), — уточнил президент.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков выразил мнение, что Вооруженные силы России способны освободить Херсон и Запорожье в 2026 году. Он подчеркнул, что в Донбассе ВСУ пытаются удержать свои позиции в Славянске, Краматорске, Константиновке, Красноармейске и Купянске.

До этого сообщалось, что российские вооруженные силы продолжают активные действия в районе населенного пункта Иванополье под Константиновкой. Ситуация характеризовалась как напряженная, с постоянными городскими боями. Отмечалось что Вооруженные силы Украины оказывают ожесточенное сопротивление. Они пытаются сохранить контроль над стратегически важными позициями. В Минобороны РФ данные факты пока не подтверждали.