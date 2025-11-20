Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 ноября 2025 в 21:35

Путин рассказал о боях в ДНР

Путин: ВС России ведут бои уже внутри Константиновки в ДНР

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Читайте нас в Дзен

Вооруженные силы РФ ведут бои уже в городской черте Константиновки в ДНР, заявил президент России Владимир Путин, посещая один из командных пунктов группировки «Запад». Кроме того, Путин потребовал доложить о ситуации на Краматорско-Дружковском направлении, передает ТАСС.

Насколько мне известно, бои идут уже внутри этого населенного пункта (Константиновка. — NEWS.ru), — уточнил президент.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков выразил мнение, что Вооруженные силы России способны освободить Херсон и Запорожье в 2026 году. Он подчеркнул, что в Донбассе ВСУ пытаются удержать свои позиции в Славянске, Краматорске, Константиновке, Красноармейске и Купянске.

До этого сообщалось, что российские вооруженные силы продолжают активные действия в районе населенного пункта Иванополье под Константиновкой. Ситуация характеризовалась как напряженная, с постоянными городскими боями. Отмечалось что Вооруженные силы Украины оказывают ожесточенное сопротивление. Они пытаются сохранить контроль над стратегически важными позициями. В Минобороны РФ данные факты пока не подтверждали.

Россия
Владимир Путин
ДНР
бои
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин назвал главную цель для России
Рынок электроники оказался на пороге нового ценового кризиса
«Преступная группировка»: Путин высказался о руководстве Украины
Путин раскрыл судьбу батальонов ВСУ в районе Купянска
Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Меренговый торт своими руками: пошаговый рецепт
Чудодейственный отвар: как правильно заваривать овес и зачем он нужен
Путин рассказал о боях в ДНР
Отвар петрушки от отеков: простой рецепт для быстрого результата
Как оформить льготы на вывоз мусора: экономим по-умному
Путин посетил командный пункт фронтовой группировки ВС РФ
«Яйца зятя»: хрустящий шедевр на ужин, который покорит всю семью
Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи
Необыкновенные щи из кислой капусты: классический рецепт русской кухни
Квартира известной певицы-иноагента выставлена на продажу за 200 млн рублей
«Глупая акция»: Гагин о попытке ВСУ вывезти из Красноармейска офицеров НАТО
Как выбрать пуховик: теплый, легкий, недорогой, чтобы прослужил не один год
Стало известно, сколько россиян живут без финансовой подушки
БРИКС стирает границы: как прошел первый день ММФ в Петербурге
Зеленский согласился рассмотреть план Трампа по Украине
Дальше
Самое популярное
Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Беру картошку и горстку муки — пеку рогульки по-домашнему: просто, вкусно и необычно
Общество

Беру картошку и горстку муки — пеку рогульки по-домашнему: просто, вкусно и необычно

Смешала манку с яблоком — и на сковородку! Эти лепешки улетают на завтрак на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала манку с яблоком — и на сковородку! Эти лепешки улетают на завтрак на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.