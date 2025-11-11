Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 ноября 2025 в 17:10

«Будут сражаться»: раскрыта судьба двух городов Украины в 2026 году

Военэксперт Леонков: ВС России освободят Херсон и Запорожье в 2026 году

Вооруженные силы России способны освободить Херсон и Запорожье в 2026 году, заявил NEWS.ru военный эксперт Алексей Леонков. По его словам, для достижения данной цели российской армии необходимо значительно сократить численность личного состава ВСУ.

ВСУ будут сражаться за Херсон. Правда, вопрос состоит в том, как активно и хватит ли у них на это сил и средств. Пока это неясно. Но то, что этот город будет освобожден, потому что он входит в состав наших новых регионов, неотъемлемой части России, это однозначно. Я думаю, что РФ будет заниматься Запорожьем и Херсоном в следующем году, потому что этот уже практически закончился, и пока серьезных продвижений к этим городам не наблюдается, — поделился Леонков.

Он подчеркнул, что в Донбассе ВСУ пытаются удержать свои позиции в Славянске, Краматорске, Константиновке, Красноармейске и Купянске. Вероятно, по словам Леонкова, украинские войска потратят там все свои силы, включая личный состав, который с трудом удается собрать. Таким образом, указал эксперт, в дальнейшем эти города могут стать естественными укреплениями.

Задача для наших войск состоит в том, чтобы нанести максимальный сокрушающий урон ВСУ как раз в той полосе, где они сейчас находятся. Чем больше украинских военнослужащих будет уничтожено на линии боевого соприкосновения сейчас, тем меньше мы их встретим в крупных городах, таких как Херсон и Запорожье, — резюмировал Леонков.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин предположил, что после освобождения Красноармейска российская армия может продвинуться к Славянску, Краматорску, Дружковке, Константиновке и Красному Лиману. По его словам, вероятно, Россия может также усилить свои действия в Харьковской и Сумской областях.

