05 декабря 2025 в 17:37

«Скадовск — уникальная курортная локация»: застройщик о ЖК «Белые Пески»

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Жилье на побережье Черного моря пользуется огромным спросом как среди местного населения, так и среди россиян из регионов, заявила в интервью NEWS.ru на Таврическом инвестиционно-экономическом форуме (ТИЭФ) — 2025 Валентина Клименко, директор по девелопменту ООО СЗ «Развитие» — застройщика жилого комплекса «Белые Пески» в Скадовске.

Проект «Белые Пески» позволяет развивать исторические территории РФ

— Таврический форум позиционируется как драйвер инвестиций в развитие исторических территорий РФ. Насколько участие в нем помогает вам как девелоперу локального проекта решать практические задачи?

— Несомненно, это помогает нам рекламировать свой бренд в связи с тем, что мы одними из первых зашли на новые территории и являемся молодым девелопером. Ранее наша группа компаний была экспертом в других отраслях, таких как строительство автомобильных дорог и коммерческой недвижимости. В этом году мы впервые стали официальными партнерами ТИЭФ и рады принимать участие в нем в качестве застройщика.

— Строительство жилья на новых территориях — это не только бизнес, но и вклад в формирование будущего этих регионов. Видите ли вы особую социальную миссию проекта «Белые Пески»?

— Да, для нас в первую очередь это миссия по развитию исторических территорий. Это наша социальная ответственность и ответственность перед государством. На протяжении последних 30 лет в Скадовске Херсонской области не создавались новые проекты. Мы рады предоставить жителям комфортное, качественное жилье, выполненное в соответствии с современными тенденциями рынка девелопмента. Скадовск — это уникальная курортная локация.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Почему жилье на берегу Черного моря вызывает большой ажиотаж у покупателей

— Проект «Белые Пески» реализуется в уникальной локации — курортном Скадовске. На кого в большей степени рассчитан спрос — местных жителей, улучшающих жилищные условия, или на инвесторов, покупающих жилье для сезонной аренды и отдыха?

— Исходя из нашей внутренней аналитики мы делаем вывод, что не только местные жители покупают квартиры в нашем жилом комплексе. В большинстве случаев это граждане практически из всех регионов России.

Во время первой волны продаж мы увидели огромный спрос и ажиотаж на новое жилье, находящееся на побережье Черного моря. При этом многие наши покупатели рассматривают его в качестве места для постоянного проживания, а не только для инвестиций.

— Как проекты других инвесторов могут стать не просто вложениями, а настоящим вкладом в развитие Скадовска? Что вы им посоветуете как практик?

— Я бы посоветовала инвесторам заходить в Херсонскую область, несмотря на существующие риски. Я также рекомендую реализовывать новые проекты, воссоздавать исторические территории и дарить людям надежду на комфортное будущее.

Необходимо показывать на примере своей работы, что на новых территориях Херсонской области будет так же комфортно и красиво, как и в других регионах нашей Родины.

недвижимость
курорт
Херсон
Черное море
Екатерина Свинова
