10 ноября 2025 в 12:33

В ТИЭФ напомнили о скором завершении приема заявок на конкурный отбор

Фото: Пресс-служба ТИЭФ

Организаторы II Международного Таврического инвестиционно-экономического форума напомнили, что регистрация проектов для участия в конкурсном отборе пройдет до 14 ноября 2025 года. Прием заявок проводится на сайте ТИЭФ. Стратегическим и информационным партнером форума стал NEWS.ru.

Отправить свои проекты могут все желающие по пяти направлениям, среди которых «Цифровые решения и индустриальные технологии» и «Развитие территорий, инфраструктура и комфортная среда». В ТИЭФ также рассмотрят проекты на тему «Агро- и промышленные кластеры», «Социальное развитие и партнерство» и «Международное сотрудничество: работа со странами СНГ, Ближнего Востока, Азии».

Для того чтобы заявку приняли, необходимо кратко описать проект. Потенциальным участникам также следует указать направление работы, ее цели, ожидаемый эффект и стадии реализации.

Ранее в Казани провели круглый стол в ходе выездной сессии Международного инвестиционного форума БРИКС. Его информационным партнером выступил NEWS.ru. Участники круглого стола обсудили стратегические инициативы, а также прямой диалог российского бизнеса с инвесторами ОАЭ и странами БРИКС+.

форумы
инвестиции
экономика
конкурсы
