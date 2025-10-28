Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 октября 2025 в 13:49

NEWS.ru выступил партнером Международного инвестиционного форума БРИКС

Фото: Пресс-служба АНО «Дом Брикс»

В Казани 31 октября проведут круглый стол в ходе выездной сессии Международного инвестиционного форума БРИКС. Его информационным партнером выступил NEWS.ru. Участники круглого стола обсудят стратегические инициативы, а также прямой диалог российского бизнеса с инвесторами ОАЭ и странами БРИКС+.

Круглый стол посвятят культурному коду России, медицине и внедрению в эту сферу ИИ и новых технологий, инвестициям и финансам. Участники также затронут тему благотворительных фондов и гуманитарных миссий.

В частности, собравшиеся поговорят о том, как привлечь прямые инвестиции из стран Ближнего Востока в проекты Татарстана, развить инструменты исламского банкинга и укрепить торгово-логистические связи между Казанью, Дубаем и странами БРИКС+. Мероприятие объединит руководителей фондов, представителей органов власти и сотрудников ведущих компаний.

Ранее эксперты БРИКС приняли участие в сессии «Малые города в цифровом облаке» в Москве. Мероприятие прошло в рамках форума «Облачные города». Центральной темой сессии стала цифровизация как драйвер роста малых городов стран БРИКС.

БРИКС
форумы
Татарстан
сотрудничества
