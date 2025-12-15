В Германии раскрыли, что США скопировали у БРИКС

В Германии раскрыли, что США скопировали у БРИКС Член АдГ Тилльшнайдер: США скопировали рецепт успеха у БРИКС

США пытаются скопировать рецепт успеха у БРИКС, сосредотачивая внимание на торговле и прекращении вмешательства в дела других государств, заявил NEWS.ru депутат от правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) в ландтаге Саксония-Анхальт Ханс-Томас Тилльшнайдер. По его словам, Штаты признали право остальных стран на собственные интересы.

США сейчас, похоже, копируют рецепт успеха стран БРИКС: сосредотачивают внимание на торговле, прекращении вмешательства во внутренние дела других государств и отказе от попыток навязать им свои ценности. Каждой стране предлагается преследовать собственные интересы, а конфликты разрешать посредством диалога, — сказал Тилльшнайдер.

По его словам, за таким «трампианским» мировым порядком будущее.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о своем дипломатическом успехе в Азии. Лидеры Таиланда и Камбоджи согласились в течение суток прекратить боевые действия, недавно разгоревшиеся в регионе. По словам главы Белого дома, он провел «очень хороший разговор» с премьер-министром Таиланда Анутхином Чанвиракуном и главой правительства Камбоджи Хун Манетом.