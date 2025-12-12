Трамп объявил о своем дипломатическом успехе в Азии Трамп заявил о прекращении огня между Таиландом и Камбоджей в течение суток

Лидеры Таиланда и Камбоджи согласились прекратить все боевые действия в течение суток, заявил президент США Дональд Трамп в своем посте в Truth Social. По словам главы Белого дома, он провел «очень хороший разговор» с премьер-министром Таиланда Анутхином Чанвиракуном и главой правительства Камбоджи Хун Манетом.

Они согласились прекратить любую стрельбу сегодня вечером и вернуться к первоначальным мирным договоренностям, достигнутым ими вместе со мной при содействии великого премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима, — написал американский лидер.

Ранее Чанвиракун заявил, что Камбоджа должна первой прекратить конфликт. Свою позицию он пояснил тем, что исправлять ситуацию должна сторона, нарушившая соглашения, а не та, что подверглась нападению.

Доктор исторических наук, профессор руководитель Центра Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании Института востоковедения РАН Дмитрий Мосяков заявил, что длительность конфликта между Таиландом и Камбоджей трудно прогнозировать, поскольку его причины не только в отсутствии демаркации границ. Он считает, что обострение удобно правящим элитам обеих сторон.