Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
12 декабря 2025 в 21:17

Трамп объявил о своем дипломатическом успехе в Азии

Трамп заявил о прекращении огня между Таиландом и Камбоджей в течение суток

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Лидеры Таиланда и Камбоджи согласились прекратить все боевые действия в течение суток, заявил президент США Дональд Трамп в своем посте в Truth Social. По словам главы Белого дома, он провел «очень хороший разговор» с премьер-министром Таиланда Анутхином Чанвиракуном и главой правительства Камбоджи Хун Манетом.

Они согласились прекратить любую стрельбу сегодня вечером и вернуться к первоначальным мирным договоренностям, достигнутым ими вместе со мной при содействии великого премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима, — написал американский лидер.

Ранее Чанвиракун заявил, что Камбоджа должна первой прекратить конфликт. Свою позицию он пояснил тем, что исправлять ситуацию должна сторона, нарушившая соглашения, а не та, что подверглась нападению.

Доктор исторических наук, профессор руководитель Центра Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании Института востоковедения РАН Дмитрий Мосяков заявил, что длительность конфликта между Таиландом и Камбоджей трудно прогнозировать, поскольку его причины не только в отсутствии демаркации границ. Он считает, что обострение удобно правящим элитам обеих сторон.

Камбоджа
Таиланд
Дональд Трамп
США
конфликты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дело Эпштейна пополнилось десятками тысяч новых фото
Людей эвакуировали из ВТБ Арены на Ленинградском проспекте Москвы
В Евросоюзе дали оценку планам Украины вступить в Блок к 2027 году
Зеленского уличили в попытке затянуть время для новой провокации
«Его унижают больше всех в мире»: на Западе Зеленского списали со счетов
После атаки дронов ВСУ в российском городе ввели режим ЧС
Захарова рассказала любимую шутку Лаврова о древнейшей профессии
«Помощь приближается»: Дмитриев увидел в Орбане героя из «Игры престолов»
В ЕС срок заморозки активов России связали с Украиной
В России проиндексируют выплаты для военных
Стубб намекнул на развязку конфликта на Украине и назвал сроки
Стало известно о первом пострадавшем от непогоды в Москве
Захарова назвала дело Долиной возможностью для врагов России
Трамп объявил о своем дипломатическом успехе в Азии
В Африке построят новый космодром
«Бессрочная блокировка»: в ЕС вынесли решение по активам России
Над Россией перехватили 47 украинских беспилотников
Адвокат предсказал масштабные последствия «эффекта Долиной»
Душительницу малышей отстранили от работы в детском саду
«Потерял реальность»: как Михалков спасает Ефремова после тюрьмы
Дальше
Самое популярное
Картошку на праздники больше не запекаю просто так, делаю из нее гармошку с грибами: чудо-гарнир
Общество

Картошку на праздники больше не запекаю просто так, делаю из нее гармошку с грибами: чудо-гарнир

С этим салатом вся семья полюбила морскую капусту: «Мореход» с крабовыми палочками — он универсальный, хоть на ужин, хоть на Новый год
Общество

С этим салатом вся семья полюбила морскую капусту: «Мореход» с крабовыми палочками — он универсальный, хоть на ужин, хоть на Новый год

Колбасе конец! Ваш новый хит — веганское оливье, которое понравится всем
Семья и жизнь

Колбасе конец! Ваш новый хит — веганское оливье, которое понравится всем

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.