12 декабря 2025 в 19:25

Таиланд потребовал от Камбоджи первой прекратить конфликт

Премьер Таиланда Чанвиракун: деэскалацию конфликта должна начать Камбоджа

Анутхин Чанвиракун Анутхин Чанвиракун Фото: Peerapon Boonyakiat/Keystone Press Agency/Global Look Press
Камбоджа должна первой прекратить конфликт, заявил исполняющий обязанности премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун по итогам телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом. На брифинге для прессы, который транслировался тайским телеканалом NBT Connext, он пояснил, что исправлять ситуацию должна сторона, нарушившая соглашения, а не та, что подверглась нападению.

Мы никогда не хотели того, что принадлежит Камбодже. Камбоджа должна первой все прекратить. Исправлять ситуацию должна та сторона, которая нарушила соглашение, а не сторона, которая подверглась нападению, — заявил Чанвиракун.

По словам премьер-министра, для урегулирования нужны не заявления о перемирии, а конкретные действия. Он потребовал, чтобы Камбоджа «прекратила огонь, вывела войска и убрала все заложенные взрывчатые вещества».

Ранее тайские военно-морские силы приступили к операции «Трат подавляет врага» у границы с Камбоджей. Для патрулирования района был направлен боевой корабль HTMS Thepa, весь экипаж которого находится в полной боевой готовности.

Камбоджа
Таиланд
границы
конфликты
