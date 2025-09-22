Эксперты БРИКС поучаствовали в сессии «Малые города в цифровом облаке»

Эксперты БРИКС приняли участие в сессии «Малые города в цифровом облаке» в Москве. Мероприятие прошло в рамках форума «Облачные города». Центральной темой сессии стала цифровизация как драйвер роста малых городов стран БРИКС.

Участники отметили, что в фокусе обсуждения городского развития доминируют мегаполисы, хотя основой пространственного развития стран являются малые города. Цифровизация позволяет им активно развивать экономику. Главную роль в этом играют нейросети.

Решения в сфере ИИ дают малым городам новые возможности и скорости развития. Для малого и среднего бизнеса — это эффективные способы цифровой трансформации, а для жителей и гостей — новое качество коммуникации и креативной реализации. ИИ влияет на технологическое лидерство и развитие предпринимательства, — отметил главный управляющий партнер по развитию ИИ ВЭБ.РФ Александр Павлов.

Заместитель руководителя Центра городской антропологии КБ «Стрелка» (группа ВЭБ.РФ) Дарья Радченко добавила, что сейчас происходит объединение малых городов в «облачные регионы». Это повышает их конкурентоспособность.

Цифровые сети охватывают целые территории, и это серьезно повышает конкурентоспособность малых городов. Задача сейчас — направить уже существующие технологические решения на развитие инфраструктуры, — высказалась Радченко.

Цифровая трансформация является важнейшим драйвером развития для стран БРИКС, сошлись во мнении эксперты форума. Она открывает широкие возможности для роста экономики, обновления инфраструктуры и формирования комфортных городов.

Форум «Облачные города», посвященный будущему городов БРИКС, прошел с 17 по 18 сентября. Мероприятие посетило свыше 13 тысяч человек из 42 стран. Одними из главных тем третьего по счету форума стали роботизация и нейросети.