19 сентября 2025 в 12:47

Форум «Облачные города» объединил более 13 тысяч человек из 42 стран

Фото: Пресс-служба форума «Облачные города»

В Москве с 17 по 18 сентября состоялся форум «Облачные города», посвященный будущему городов БРИКС. Мероприятие посетило свыше 13 тысяч человек из 42 стран. Одними из главных тем третьего по счету форума стали роботизация и нейросети.

На форуме эксперты порассуждали, как технологии изменят города будущего, обсудили прорывные решения в области цифровизации и инфраструктуры. Ключевыми темами стали применение роботов в мегаполисе и вызовы, которые цифровое будущее создает для жителей городов стран БРИКС.

В деловую программу форума вошло свыше 50 сессий. На мероприятии встретились более 460 спикеров и делегатов. Среди них представители власти, урбанисты, футурологи и архитекторы. Главными технологичными «гостями» мероприятия стали роботы — всего было представлено около 35 моделей с самыми разными функциями.

Ранее в Санкт-Петербурге прошло совещание организационного комитета по подготовке VII Международного муниципального форума БРИКС. В мероприятии поучаствовали члены оргкомитета, соорганизаторы, представители органов власти, а также деловых и общественных структур.

форумы
БРИКС
роботы
нейросети
