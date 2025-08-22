Второе заседание оргкомитета VII ММФ БРИКС прошло в Петербурге

В здании администрации Санкт-Петербурга 21 августа прошло совещание организационного комитета по подготовке VII Международного муниципального форума БРИКС. В мероприятии поучаствовали члены оргкомитета, соорганизаторы, представители органов власти, а также деловых и общественных структур.

С приветственным словом к участникам от парламента Санкт-Петербурга обратился вице-спикер законодательного собрания Павел Михайлович Иткин и председатель комитета по законодательству Всеволод Федорович Беликов, от исполнительной власти — временно исполняющий обязанности председателя комитета по территориальному развитию Елена Владимировна Кудрявцева.

В ходе совещания рассмотрели широкий спектр вопросов, связанных с подготовкой VII ММФ БРИКС, который пройдет 20–21 ноября в Санкт-Петербурге: формирование деловой программы, участие иностранных спикеров и представителей зарубежных регионов, а также промежуточные итоги работы за прошедший период. Отдельно была представлена информация о поездке членов оргкомитета в Бразилию, в ходе которой состоялись встречи с представителями Делового совета БРИКС и крупными предпринимателями, подтвердившими интерес к участию в форуме.

Работа по подготовке форума ведется в тесном взаимодействии с нашими зарубежными партнерами. Уже сегодня можно говорить о высокой заинтересованности деловых кругов стран БРИКС в участии в мероприятии в Санкт-Петербурге, — отметил в комментарии председатель оргкомитета Михаил Черепанов.

С докладами выступили соорганизаторы и партнеры форума. Среди них NEWS.ru, который уже второй год является стратегическим партнером ММФ БРИКС. Спикеры представили планы сотрудничества, а также предложения по развитию деловой и культурной программы. Было подчеркнуто, что VII ММФ БРИКС должен стать ключевой международной площадкой для межмуниципального диалога, презентации инвестиционных проектов и заключения соглашений.

В ходе заседания также выступила заместитель генерального директора NEWS.ru Анастасия Бучнева, которая подчеркнула, что за два года совместной работы информационное партнерство переросло в стратегическое. Векторы развития ММФ БРИКС и NEWS.ru совпадают, что позволяет реализовать совместные проекты не только в рамках форума, но и в течение года.

Михаил Черепанов и Анастасия Бучнева Фото: Валерия Коряковцева

Анастасия отметила, что NEWS.ru продолжит развивать партнерство не только на федеральном, но и на региональном уровне. В планах NEWS.ru открытие 89 региональных онлайн-отделений в новом формате, который позволит показать туристическую и инвестиционную привлекательность регионов, а также продолжит освещать инициативы, реализуемые оргкомитетом ММФ БРИКС.

В завершение выступления председатель оргкомитета Михаил Черепанов торжественно вручил Анастасии Бучневой благодарственное письмо за активное сотрудничество в подготовке, привлечению партнеров, проведении ММФ БРИКС и сопутствующих мероприятий.

В ходе совещания также было анонсировано формирование делегации во Вьетнам с выездом 28 сентября. Подготовка этой поездки рассматривается как важный этап в расширении международного сотрудничества.

Деловая миссия во Вьетнам позволит выстроить прямой диалог с деловыми кругами и укрепить позиции Санкт-Петербурга как одного из ключевых партнеров стран Юго-Восточной Азии, — поделился директор АНО «Центр деловых коммуникаций БРИКС» Владимир Мужаровский.

С докладом о проделанной работе за прошедший период выступил сопредседатель оргкомитета Деванир Кавальканте де Лима, который рассказал о формировании делегаций из стран Латинской Америки и отметил высокий интерес к участию в форуме со стороны представителей муниципалитетов и делового сообщества.

Мы ведем активную работу по привлечению зарубежных делегатов. Важно, чтобы форум развивался не только как российская, но и по-настоящему международная площадка, объединяющая усилия муниципалитетов и бизнеса, — отметил Деванир Кавальканте де Лима.

В завершение совещания прозвучали приветственные слова представителей делового и культурного сообществ: генерального директора СПб ГБУ «Конгрессно-выставочное бюро» Сергея Азаренкова и генерального директора музейно-выставочного центра «Россия — Моя история» Олега Черняги. Совещание подтвердило высокий уровень координации между российскими и зарубежными партнерами, а также показало нацеленность на развитие многостороннего диалога в преддверии VII ММФ БРИКС.

Напомним, что ММФ БРИКС служит ключевой площадкой для обмена передовым опытом, технологиями и эффективными решениями в сфере городского и регионального развития. Он укрепляет связи между представителями органов власти, бизнеса и муниципалитетов стран БРИКС+ и других дружественных государств.

