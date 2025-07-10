На «Иннопроме» рассказали о планах развития выставки и БРИКС

На проходящей в Екатеринбурге международной промышленной выставке «Иннопром» состоялся круглый стол «Модернизация производства, внедрение инновационных решений — ключевые позиции технологического лидерства». Участники дискуссии обсудили главные вызовы, стоящие перед литейной отраслью, озвучили планы по развитию и выступили с новой идеей о превращении «Иннопрома» в главную площадку делового форума стран БРИКС, ведущего объединения государств незападного мира.

Круглый стол «Модернизация производства, внедрение инновационных решений — ключевые позиции технологического лидерства» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Президент Уральской ассоциации литейщиков Анатолий Филиппенков подчеркнул важность принятия поправок в законодательство на уровне Госдумы с целью развития отрасли.

«Ассоциация литейщиков работает над необходимостью принять законодательные поправки для эффективного импортозамещения, обеспечения новых прорывных технологий», — призвал Филиппенков.

Один из основателей «Иннопрома», бывший заместитель председателя правительства Свердловской области, председатель комитета по литейному и кузнечно-прессовому производствам Союза машиностроителей России, член исполнительного комитета Россия БРИКС FOUNDRY Александр Петров отметил успех «Иннопрома», проходящего в 15-й раз.

«Отрадно, что проект развивается. Мне кажется, первый шаг был сделан, надо делать второй. „Иннопром“ выходит на совершенно новые орбиты. Сегодня новые экономические условия, и в рамках БРИКС надо создавать новую площадку для развития», — рассказал Александр Петров.

Данная мысль прозвучала в формате предложения. Для её реализации потребуется большая работа на уровне правительства Свердловской области и федеральных органов власти. Также надо будет определиться с наполнением проекта, модернизацией площадки под специфику БРИКС, решить вопрос финансирования.

Петров напомнил, что на саммит БРИКС в 2024 году собрались около 500 делегатов, представители всех стран БРИКС и Египта.

«Сегодня БРИКС должен занять свое место, и я думаю, что „Иннопром“ должен стать базовой площадкой для БРИКС. Потому что мы видим сегодня целый зал, который занимает делегация Китая, большую группу на стенде Саудовской Аравии. Я думаю, это только начало. Надо привлекать вновь прибывающих членов БРИКС+», — предложил Александр Петров.

Он добавил, что такая страна, как Индия «с большим интересом смотрит в нашу сторону и готова предложить свои разработки».

«К нам присоединились литейщики-египтяне. Не случайно Египет называют воротами в Африку. Мало того что в Каире и сегодня продолжает действовать фактически филиал Московского университета стали и сплавов, в Египте большое количество металлургов, литейщиков, серьёзные лаборатории», — отметил спикер.

По мнению Александра Петрова, в перспективе вся Африка может присоединиться к БРИКС — при условии глубокого и продуманного отношения к этому процессу.

Член исполнительного комитета Россия БРИКС FOUNDRY Александр Петров Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Член исполнительного комитета Россия БРИКС FOUNDRY Александр Петров Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Член исполнительного комитета Россия БРИКС FOUNDRY Александр Петров Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Президент Уральской ассоциации литейщиков Анатолий Филиппенков Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Президент Уральской ассоциации литейщиков Анатолий Филиппенков и член исполнительного комитета Россия БРИКС FOUNDRY Александр Петров на круглом столе «Модернизация производства, внедрение инновационных решений — ключевые позиции технологического лидерства» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Член исполнительного комитета Россия БРИКС FOUNDRY Александр Петров Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Круглый стол «Модернизация производства, внедрение инновационных решений — ключевые позиции технологического лидерства» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

«Старшее поколение помнит, что Советским Союзом было построено большое количество металлургических заводов в Африке: Алжир, Чад, Нигерия. Но в 1990-е годы мы ушли из Африки, и сегодня эти заводы находятся в плачевном состоянии, нам нужно возвращаться в Африку», — считает эксперт.

Как было отмечено на круглом столе, сегодня БРИКС создаёт предпосылку для этого движения. Территориальная привязка к Екатеринбургу кажется вполне естественной: это крупный промышленный, экономический, научный центр, находящийся на пересечении всех торговых путей.

«Моё предложение к Уральской ассоциации литейщиков — поработать в этом направлении, чтобы следующий „Иннопром“ превратить в площадку БРИКС. Сегодня нас курирует Торгово-промышленная палата РФ, а точнее вице-президент ТПП Владимир Падалко. В ТПП создан целый отдел по странам БРИКС и СНГ. Коллеги готовы оказать помощь в организации тематических мероприятий, которые связаны с БРИКС. Я думаю, что все возможности для этого у нас есть, нам надо двигаться вперёд», — заключил Александр Петров.