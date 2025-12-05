Развитие портовой системы в Херсонской области начнется после достижения всех задач СВО на Украине, заявил заместитель губернатора региона Владимир Боделан во время установочной сессии ТИЭФ-2025. По его словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, речь идет об освобождении всех территорий и наступлении мира.

Пока мы не добьемся мирного совершенно условия нахождения наших кораблей и транспортных систем на Черном море и других морях, я думаю, о развитии сегодня портовой системы еще, наверное, говорить рано, — отметил Боделан.

До этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что украинские войска намеренно ударили БПЛА по легковому автомобилю в Алешкинском округе. В результате погибли двое мужчин. Кроме того, ранена 68-летняя женщина.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что ВСУ атакуют нефтяные танкеры в Черном море, чтобы отвлечь внимание от коррупционного скандала на Украине. Дипломат подчеркнула, что еще одна цель, которую преследуют теракты Киева, — это срыв мирных переговоров. Захарова добавила, что спецслужбы Киева фактически заявили о своей причастности в тот момент, когда показали видео с моментами ударов.