Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 декабря 2025 в 13:30

Украинский дрон намеренно ударил по автомобилю и убил людей

Двое жителей Херсонской области погибли при ударе БПЛА по автомобилю

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Вооруженные силы Украины намеренно ударили беспилотным летательным аппаратом по легковому автомобилю в Алешкинском округе Херсонской области, написал в Telegram-канале губернатор Владимир Сальдо. По его словам, в результате погибли двое мужчин. Кроме того, ранена 68-летняя женщина.

Сегодня утром возле пгт Новая Маячка Алешкинского МО украинский дрон целенаправленно атаковал легковой автомобиль. Погибли двое мужчин, ранения получила 68-летняя женщина. Медицинская помощь пострадавшей оказана на месте, — говорится в сообщении.

По данным Министерства обороны России, за последние сутки средства противовоздушной обороны уничтожили 195 украинских беспилотников. Все нейтрализованные дроны были самолетного типа.

При этом с начала текущего года украинские подразделения атаковали подразделения МЧС в Запорожской области беспилотниками целых семь раз. В результате нападений пострадали пять спасателей. Как уточнили в Министерстве обороны, целью данных атак была спецтехника.

Херсонская область
Владимир Сальдо
мирные жители
погибшие
раненые
ВСУ
БПЛА
беспилотники
дроны
Салаты больше не делаю! Готовлю куриные рулетики с ананасом — хит праздничного стола: и закуска, и горячее
Салаты больше не делаю! Готовлю куриные рулетики с ананасом — хит праздничного стола: и закуска, и горячее

Вкуснее любых салатов! Подаю на новогодний стол «Шпроты в халате»: эффектные кружочки с сыром и лавашом
Вкуснее любых салатов! Подаю на новогодний стол «Шпроты в халате»: эффектные кружочки с сыром и лавашом

Освобожденный Волчанск и французские ЧВК: новости СВО на вечер 2 декабря
Освобожденный Волчанск и французские ЧВК: новости СВО на вечер 2 декабря

