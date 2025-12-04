Украинский дрон намеренно ударил по автомобилю и убил людей Двое жителей Херсонской области погибли при ударе БПЛА по автомобилю

Вооруженные силы Украины намеренно ударили беспилотным летательным аппаратом по легковому автомобилю в Алешкинском округе Херсонской области, написал в Telegram-канале губернатор Владимир Сальдо. По его словам, в результате погибли двое мужчин. Кроме того, ранена 68-летняя женщина.

Сегодня утром возле пгт Новая Маячка Алешкинского МО украинский дрон целенаправленно атаковал легковой автомобиль. Погибли двое мужчин, ранения получила 68-летняя женщина. Медицинская помощь пострадавшей оказана на месте, — говорится в сообщении.

По данным Министерства обороны России, за последние сутки средства противовоздушной обороны уничтожили 195 украинских беспилотников. Все нейтрализованные дроны были самолетного типа.

При этом с начала текущего года украинские подразделения атаковали подразделения МЧС в Запорожской области беспилотниками целых семь раз. В результате нападений пострадали пять спасателей. Как уточнили в Министерстве обороны, целью данных атак была спецтехника.